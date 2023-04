Politimannen som drepte Breonna Taylor, har fått ny jobb i politiet

Den kontroversielle ansettelsen ble bekreftet av Carroll Countys lensmannskontor lørdag.

Cosgrove, som tidligere har arbeidet ved politiavdelingen, ble sparket i januar 2021 for å ha brutt prosedyrer for bruk av makt og for å ha unnlatt å bruke kroppskamera under raidet av Breonna Taylors leilighet i Louisville i Kentucky for tre år siden.

Politiet i Kentucky bestemte i november i fjor å la Cosgrove beholde politisertifiseringen, noe som åpnet dørene for at han kunne søke på nye jobber i politiet.

Taylor lå og sov i sitt hjem med kjæresten sin Kenneth Walker da politiet gikk til aksjon 13. mars 2020. Paret våknet av lyder, og Walker har forklart at han trodde det var et innbrudd, og at han avfyrte skudd med våpenet sitt.

Politiet svarte med å avfyre mer enn 30 skudd tilbake og drepte Taylor. Ifølge Walker identifiserte ikke betjentene seg som politi da de stormet huset.

Aksjonen var en del av en narkotikaetterforskning og politifolkene hadde fått en kjennelse til å aksjonere uten å banke på døra. Ingen narkotiske stoffer ble funnet i Taylors hjem.

Ingen er straffeforfulgt for drapet på Taylor, men saken hennes har ført til demonstrasjoner mot politibrutalitet og systemisk rasisme i USA.

Det er planlagt en protest mot Cosgroves ansettelse i Carroll County mandag.

