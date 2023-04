Støtt Putin og krigen, eller bli sensurert

Krigen Russland fører mot nabolandet Ukraina får stadig konsekvenser. Ikke bare i form av død, lidelser og store ødeleggelser. Nå er det artister og kunstnere i Russland som får unngjelde om de ikke støtter sin president og hans krig.

Splittet kunstnermiljøet

Krigen med Ukraina har splittet Russlands kunstnermiljø. De som støtter den, har fått støtte fra regjeringen, men de som er imot, har blitt utsatt for et enormt press for å innordne seg.

Flere artister har havnet i unåde etter å ha ytret seg negativt overfor Putin og hans krigsregime.

Å ytre seg har en pris i Russland. Du kan bli drept, fengslet eller tvunget i eksil, og hvis du er en kulturperson, kan du også bli utestengt fra viktige plattformer og arenaer, skriver BBC.

Andrej Makarevitsj er en av de mest kjente artistene som har falt i unåde etter å ha kritisert regjeringens politikk i Vladimir Putins Russland.

Han ble kjent under sovjettiden som frontfigur i rockegruppen Mashina Vremeni (Tidsmaskinen). Statlig TV kalte ham en gang «perestrojkaens Beatle», med henvisning til sovjetleder Mikhail Gorbatsjovs omfattende reformprogram.

Med tiden ble Makarevitsj stadig mer kritisk til president Putin. Etter Russlands første invasjon av Ukraina i 2014 skrev Makarevitsj en sang med tittelen «My Country Has Gone Mad» og deltok på antikrigsdemonstrasjoner. Etter dette ble en rekke av konsertene hans over hele Russland avlyst, og Makarevitsj beskyldte Kreml for å stå bak en forfølgelseskampanje.

– Folk har vist seg å være mye lettere å manipulere. Mer uvitende og aggressive, sa han i et intervju etter at Russland hadde gått ti fullskala krig mot Ukraina i mars 2022.

Han forlot så landet.

Får støtte

Men ikke alle er kritiske mot Putin og hans krigsmaskineri. De som snakker positivt om Putin og Russland får støtte fra staten, og får tilgang til de beste arenaene.

Nikolai Rastorguyev, vokalist i Putins favorittband Lyube nyter godt av å snakke godt om Putin.

Nikolai Rastorguyev er vokalist i Vladimir Putins favorittband Lyube. (Sergey Bobylev)

Han er en uttalt tilhenger av Kremls politikk, inkludert den spesielle militæroperasjonen i Ukraina. I motsetning til Makarevitsj ser Rastorguyev ut til å ha hatt lett tilgang til Russlands beste arenaer i årevis.

Den 15. mars 2014, samme dag som Makarevitsj nesten ble overfalt av antiukrainske aktivister etter en fredsmarsj i Moskva, feiret Lyube sitt 25-årsjubileum på hovedstadens olympiske stadion, skriver BBC.

Dagen etter opptrådte bandet hans på Krim til støtte for en avstemning som ikke hadde noen internasjonal anerkjennelse, men som ble brukt av Kreml for å rettferdiggjøre annekteringen av den ukrainske regionen.

Rastorguyev og bandet hans har spilt på Kreml-organiserte massemøter på Russlands største stadion, Luzhniki, med president Putin til stede. Bandet har også skrevet en sang som feirer en bru som knytter det annekterte Krim til Russland.

Film og teater

Også i den russiske film og teaterverden er splittelsen stor. Enten er du for Putin, eller så er du mot. Og det siste får konsekvenser.

Nikita Mikhalkov er en av Russlands mest berømte skuespillere og filmregissører. I 1994 vant han en Oscar med dramaet «Burnt By The Sun» (1994), som han både regisserte og spilte hovedrollen i. Filmen handler om liv ødelagt av terror i Sovjetunionen under sovjetleder Stalin.

FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES Den russiske skuespilleren og regissøren, Nikita Mikhalkov er erklært Putin-tilhenger. Her sammen datteren, skuespiller Nadezhda Mihalkova. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Afp)

Han har også lag filmen «My Dinner With Putin», og som ble satt opp som teaterforstilling på Vega Scene i mars i år, og fikk terningkast fem av Dagsavisen anmelder.

Utad støtter han Putin, og han har synspunkter som ligger nær Kremls ideologi. Han er svært religiøs konservativ, og han forfekter ekstreme antivestlige synspunkter.

Disse konspirasjonsteoriene har han delt i sitt TV-show Besogon (Eksorsisten), som sendes på statlig fjernsyn og sies å ha president Putin blant seerne.

Han har støttet krigen mot Ukraina i 2022 og gjentatt presidentens retorikk om at Ukraina styres av et «naziregime» og at selve det ukrainske språket er et uttrykk for hat mot Russland.

Men selv om han er en helt og stor stjerne i Russland, er han uglesett andre steder, og har blitt sanksjonert av EU for sin rolle i å spre Kremls propagandafortellinger.

Politiske synspunkter

I motsatt ende befinner skuespiller Liya Akhedzhakova seg. Hun har andre politiske synspunkter, og karrieren hennes har fulgt en annen bane. Hun ble berømt på 1970-tallet takket være roller i svært populære sovjetiske filmer som «Skjebnens ironi» og «Kontorromanse», samt en rekke opptredener på Sovremennik, et av Moskvas beste teatre.

Siden oppløsningen av Sovjetunionen har hun aldri vært redd for å offentlig snakke om sine politiske synspunkter, og har ofte vært sterkt kritisk til regjeringens politikk.

På dagen for invasjonen talte Akhedzhakova til det uavhengige Dozhd TV og oppfordret andre artister og kjendiser til å motsette seg invasjonen.

– Jeg oppfordrer alle kulturfolk – tiden er inne for å si ifra. Vi må si ifra. Vi får ikke en ny sjanse. Det pågår en krig, og det er så mange løgner, et helt hav av løgner, sa hun.

Sånt gjør man ikke ustraffet.

Et år senere mistet Akhedzhakova sin siste rolle på Sovremennik etter 45 års arbeid på teatret. Ifølge skuespilleren fortalte teatrets nyutnevnte direktør henne at det hadde blitt oversvømt med brev som kritiserte henne – en praksis som minner om statlig orkestrerte forfølgelseskampanjer i Sovjetunionen.

I et annet ekko av stalinismen ba en regjeringsvennlig aktivist nylig påtalemyndigheten om å undersøke om skuespilleren var skyldig i forræderi.

