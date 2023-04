Dokumentarfilmstjerne drept

Williams (35), som opptrådte under navnet Koko Da Doll, ble tirsdag kveld drept på et kjøpesenter sørvest i byen Atlanta i delstaten Georgia.

Det er tredje gang i år at en transkvinne blir skutt i USA, skriver The New York Times.

Rasheeda Williams er en av fire transkvinner som portretteres i dokumentarfilmen Kokomo City, en prisvinnende film om svarte transkvinner i sexindustrien.

Ingen sammenheng

Ifølge The Guardian var Williams død da nødetatene kom fram til åstedet.

– Ved ankomst fant betjentene et kvinnelig offer med et tilsynelatende skuddsår. Hun var ikke våken, bevisst eller pustet, og ble erklært død på stedet, sier politiet til avisa.

– Drapsetterforskere jobber med å fastslå omstendighetene rundt hendelsen.

I en pressemelding sier Atlanta-politiet at de ikke etterforsker drapet på Williams, eller de to tidligere drapene, som direkte relatert til kjønnsidentitet eller rettet mot LGBTQ-miljøet.

– Selv om det ikke er noen sammenheng mellom disse hendelsene, er vi veldig klar over den volden svarte og brune transkjønnede kvinner opplever i Amerika, heter det i uttalelsen.

Vant publikumspris

Dokumentarfilmen Kokomo City følger livene til de svarte transkvinnene Koko, Carter, Liyah Mitchell og Dominique Silver, vant tre priser på årets Sundance-festival, inkludert publikumsprisen.

Dokumentarfilmregissør D. Smith sier i en Instagram-post at hun ønsket å vise hvordan livene deres er, uten fokus på traumene eller draptstallene som følger transkjønnede sexarbeidere i USA.

– Men, her er vi igjen. Det er ekstremt vanskelig å ta inn over seg at Koko er borte, men som team er vi mer oppmuntret nå enn noen gang til å inspirere verden med historien hennes. Og vise hvor vakker og full av liv hun var. Hun vil inspirere kommende generasjoner og vil aldri bli glemt, skriver Smith.

