NYT: Lekkasjesiktet 21-åring delte dokumenter tidligere enn kjent

Ifølge avisens gjennomgang begynte Jack Texeira i februar 2022, da Russland invaderte Ukraina, å legge ut hemmelige etterretningsdokumenter om krigen i en gruppe med rundt 600 medlemmer på den gaming-fokuserte sosiale kommunikasjonsplattformen Discord.

Det er ikke kjent om påtalemyndigheten er klar over at det ble lagt ut gradert informasjon i denne gruppen, skriver avisen.

I forbindelse med siktelsen som ble kunngjort 14. april, kom det frem at Teixeira la ut hemmeligstemplet informasjon først på høsten 2022 og at det skjedde i en Discord-gruppe som besto av 20-30 personer som er anonyme overfor hverandre og som deler interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, har The New York Times skrevet tidligere.

Teixeira skal ifølge medlemmer i denne gruppen, og ifølge politikilder, ha vært motivert av et ønske om å informere gruppemedlemmer om hva ekte krig dreier seg om. Målet skal også ha vært å imponere.

Teixeira jobbet som IT-spesialist på en militærbase i U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar. Han er siktet for på ulovlig vis å ha tilegnet seg og spredd gradert forsvarsinformasjon, samt for ulovlig fjerning av graderte opplysninger og informasjon fra forsvaret.

Justisminister Merrick Garland understreket da siktelsen ble kunngjort at saken berører nasjonens sikkerhet.

