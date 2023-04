Russisk far dømt i antikrigssak mister ikke foreldreansvaret

OVD-Info – en menneskerettsgruppe som har engasjert seg i saken – opplyser fredag at saken er henlagt av domstolen i mannens hjemby Jefremov.

Tidligere i uka opplyste representanter for barnevernet i byen at de kom til å trekke kravet om at Aleksej Moskaljov og hans fraseparerte kone Olga Sittsjekhina mister foreldreansvaret for deres 13 år gamle datter Maria.

Moskaljov ble i mars dømt til to års fengsel for å ha uttrykt seg kritisk mot Russlands krigføring i Ukraina i sosiale medier. Ytringene ble oppdaget av myndighetene etter at datteren tegnet en antikrigstegning på skolen.

– Moralsk seier

Moskaljovs forsvarer, Vladimir Bilijenko kaller henleggelsen er viktig moralsk seier, ifølge OVD-info.

Moskaljov ble først bøtelagt for å ha kritisert den russiske krigføringen, men flere måneder senere, i mars, dukket politiet opp hjemme hos ham. Han ble deretter plassert i husarrest, mens datteren ble sendt på barnehjem.

Han greide å rømme fra husarresten før dommen ble kunngjort den 28. mars, men ble pågrepet i Belarus to dager senere og sendt til Russland. Det er ikke kjent hvor han befinner seg nå.

Bor hos moren

Moskaljov har oppdratt datteren alene ettersom moren reiste til en annen del av Russland der hun stiftet en ny familie. Tidligere i april hentet imidlertid moren datteren på barnehjemmet og sa hun ville ta vare på henne.

Ifølge barnevernet i Jefremov bor 13-åringen nå sammen med moren.

[ Ingar Helge Gimle lærte tidlig å se hva alkoholen gjør med folk ]