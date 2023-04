Enda et britisk regjeringsmedlem går av

Raab ble i høst møtt med en rekke påstander om at han både mobbet tjenestepersoner og oppført seg uhøflig og nedlatende i tidligere statsrådsroller.

Han skal angivelig ha blitt advart om at oppførselen hans var upassende da han var utenriksminister.

I høst ble det satt i gang en uavhengig granskning av mobbesakene knyttet til visestatsministeren, og det er konklusjonen i denne granskningen som har ledet Raab til å si opp sin stilling i regjeringen, ifølge Sky News.

Kort tid etter at Raab leverte sin oppsigelse, sa han til statsminister Rishi Sunak at han skal fortsette å støtte regjeringen. Sunak aksepterer oppsigelsen og legger til at det er trist å se kollegaen gå.

Kritiserer utvalget

Raabs avgang kommer på et kinkig tidspunkt for Sunak. Om to uker er det lokalvalg, og der er det ventet at Toryene mister flere seter.

Den avtroppende visestatsministeren lovet at han ville gå av dersom noen av mobbeanklagene førte fram. Likevel er han kjapt ute med å fremme kritikk mot utvalget som gransket ham.

– Jeg mener to av funnene er mangelfulle, og at dette setter en farlig presedens for oppførselen til gode regjeringer, skriver Raab i oppsigelsesbrevet.

Han mener terskelen for hva som regnes som mobbing nå er blitt satt såpass lav, at det vil føre til falske anklager mot politiske ledere.

Flere høye stillinger

Raab sier også opp jobben som justisminister. Han har hatt en rekke høye stillinger i den britiske regjeringen de siste årene.

Da daværende statsminister Boris Johnson ble syk med korona i 2020, var Raab fungerende statsminister.

Han har også vært Brexit-minister og utenriksminister. Som utenriksminister ble han erstattet av Liz Truss etter kritikk for ikke å ha avbrutt en ferie da Taliban tok makten i Afghanistan i 2021.

Kaosregjering

Sunak ble statsminister i oktober i fjor etter Truss' historisk korte periode. Han lovet å gjenopprette tillit, integritet, ansvarlighet og profesjonalitet hos den britiske regjeringen.

Likevel er Raab det tredje regjeringsmedlemmet som nå går av. I november måtte daværende forsvarsminister Gavin Williamson trekke seg fra stillingen etter at også han ble anklaget for mobbing.

Tidligere i år sparket Sunak Tory-formann Nadhim Zahawi på grunn av skattesakene hans.

