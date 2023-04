Den sudanske hæren sier ja til våpenhvile under id

– De væpnede styrkene håper at opprørerne vil rette seg etter alle kravene i våpenhvilen og stoppe enhver militær bevegelse som vil forpurre den, sier hæren i en uttalelse fredag kveld.

Tidlig fredag morgen kunngjorde den paramilitære gruppen RSF, som hæren kriger mot, en 72 timer lang våpenhvile.

Våpenhvilen skulle angivelig tre i kraft klokka 6 samme dag i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. Siden er det meldt om nye skuddvekslinger blant annet i hovedstaden Khartoum.

Kampene mellom den sudanske hæren og RSF brøt ut 15. april. Siden har partene inngått fire kortere våpenhviler som alle tilsynelatende er blitt brutt.

Nøyaktig hvilke vilkår hæren har satt for å opprettholde våpenhvilen, er foreløpig ikke kjent. Men hærsjef Abdel Fattah al-Burhan sa nylig til Al Jazeera at hæren bare vil støtte en våpenhvile hvis RSF lar innbyggerne bevege seg fritt. Han mener dessuten at en «militær løsning» er eneste mulighet.

