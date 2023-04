Årsaken til overvekt påvirker risikoen for hjertesykdom

I en studie undersøkte forskere ved Karolinska institutet i Sverige sammenhengen mellom overvekt og hjerte- og karsykdommer. De undersøkte særlig hvorvidt det er forskjell i risikoen avhengig av om overvekten skyldes at man er genetisk disponert for overvekt eller om overvekten hovedsakelig kommer av livsstil og miljø.

Forskerne brukte data fra det svenske tvillingregisteret, som inkluderer omtrent alle tvillinger som er født i Sverige siden tidlig på 1900-tallet. Studien så på rundt 15.000 tvillinger som ble født før 1959, og samlet informasjon om deres KMI (kroppsmasseindeks) og hvorvidt de hadde en genetisk disposisjon for overvekt.

– Vi fant at risikoen for hjerte- og karsykdom i gjennomsnitt var 76 prosent høyere hos folk med overvekt enn hos normalvektige. Men sammenhengen var dobbelt så stor hos dem som hadde en genetisk disposisjon for å ha en lav KMI – noe som betyr at overvekten skyldes andre faktorer, som miljø eller livsstil – sammenlignet med dem som er genetisk disponert for å ha en høy KMI, skriver forskerne Ida Karlson og Elsa Ojalehto ved Karolinska institutet i en artikkel for forskningsnettstedet The Conversation.

Mange årsaker

Hjerte- og karsykdommer er sterkt knyttet til overvekt, påpeker forskerne. Men de påpeker at overvekt har en rekke årsaker, og kan komme av både genetikk, miljø og livsstil. Det siste kan inkludere faktorer som luftforurensning, røyking, fysisk aktivitet, medisinbruk, utdanning, sosioøkonomisk status og psykisk helse.

– Det betyr at overvekt kan være resultat av en lang rekke faktorer, og at ulike årsaker til overvekt kan ha ulike konsekvenser for helsen, skriver forskerne.

Forskerne påpeker at årsaken til overvekt – om man er overvektig hovedsakelig på grunn av genetiske faktorer eller miljømessige faktorer – også kan ha noe å si for andre helseproblemer.

– Tidligere forskning har vist at folk med overvekt som hovedsakelig kommer av miljømessige årsaker, har en større risiko for demens, diabetes, hjerteproblemer og tidlig død enn dem som har overvekt hovedsakelig på grunn av genetiske faktorer, skriver de.

– Bort fra KMI

– På grunnlag av våre funn og annen forskning ser det ut til at det ikke er høy KMI i seg selv som øker risikoen for sykdom. Det er heller slik at overvekt påvirker helsen vår ulikt, avhengig av hva som forårsaker det. Vi vet ikke ennå hvorfor det er sånn, men det kan være at kroppen er bedre i stand til å takle overvekt hos folk som er genetisk disponert for å ha høyere vekt, skriver forskerne i The Conversation.

Forskerne understreker at det kan være vanskelig å vite sikkert om man er genetisk disponert for overvekt eller ikke, og at det er begrenset hvor mye KMI sier om en persons helse.

– Vi håper samfunnet kan komme bort fra å fokusere i stor grad på KMI, og heller se på hva som har forårsaket overvekten, og hva som kan gjøres for å redusere risikoen for dårlig helse hos hver enkelt person.

