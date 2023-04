Macron diskuterte Beijing-turen med Biden

I uttalelsen står det at Macron har orientert Biden om hva han oppnådde under sitt besøk i Beijing i begynnelsen av april. Den franske presidenten hadde da en flere timer lang samtale med Kinas president Xi Jinping.

– Kina har en rolle å spille i å bidra på mellomlang sikt med å få slutt på konflikten i tråd med prinsippene og målene til FN-charteret, heter det i uttalelsen fra kontoret til Macron torsdag kveld.

– De to statsoverhodene var enige om at det på dette grunnlaget er viktig å fortsatt involvere kinesiske myndigheter, heter det videre.

Det hvite hus har også sendt ut en uttalelse der det står at de to presidentene diskuterte Macrons tur til Beijing. Det står også at de to var enige om betydningen av å opprettholde fred og stabilitet i Taiwanstredet.

Telefonsamtalen kan ha vært et forsøk på å løse opp i den noe spente situasjonen som oppsto mellom de to lederne etter Macrons uttalelser etter Kina-besøket. På vei hjem sa han blant annet at Europa ikke har noen interesse av å bli trukket inn i en konflikt mellom Kina og USA om Taiwan.

[ Frankrike-ekspert: – Macrons uttalelser har ingen politisk kraft ]