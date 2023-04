Trumps superheltkort revet bort

Ekspresidenten kunngjorde tirsdag at han lanserer en runde nummer to av de digitale kortene, som koster 99 dollar stykket, skriver Forbes. Det er en drøy tusenlapp i norske kroner.

Kortene er en del av finansieringskampanjen hans foran valgkampen i 2024. Kort tid senere var de utsolgt, kan man lese på nettsiden Collecttrumpcards. På kortene kan man se illustrasjoner av Trump i forskjellige positurer og i forskjellige roller: Som rockestjerne, som soldat, på motorsykkel og med grillede hamburgere og pølser, blant annet.

Premie

Kortene blir laget i få utgaver, noen kun i ett, og kjøpes av folk som ønsker å lage samlinger av slike kort. Det utlyses premie for dem som kjøper 47 kort, som er grensen for hvor mange kort en person kan kjøpe. Tallet refererer til at Trump eventuelt blir USAs 47. president om han blir gjenvalgt, skriver Forbes. Premie: En privat middag på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Første runde med 44.000 kort, i desember, ble også utsolgt på en dag, men stuntet ble kritisert, også av republikanske allierte.

Denne gangen ble det lagt ut 47.000 kort. Inntektene ble 4.6 millioner dollar.

---

Hva er NFT?

NFT-er, eller non-fungible tokens, er digitale eierskapsbeviser. I mer tekniske termer er de unike biter med informasjon lagret på blokkjeden, som representerer digitale samlerobjekter, for eksempel kunstverk eller audio.

Blokkjeden lagrer NFT-transaksjoner på et stort antall datamaskiner og de er derfor sikre (ingen transaksjoner lagret på en blokkjede kan forandres).

Samlerobjektene kan kopieres og deles, men eierskap til originalverket forblir hos eieren av NFT-en og kan bekreftes med blokkjede-teknologi.

NTB

---

