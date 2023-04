To tenåringer pågrepet etter masseskytingen i Alabama lørdag

Fire personer ble drept og 28 andre såret i skytingen på en 16-årsdag i Alabama. Distriktsadvokat Mike Segrest sier at tenåringene vil bli siktet som voksne.

Skytingen skjedde klokken 22.34 lørdag kveld. Det er ikke klart hva som utløste skytingen.

Annette Allen sa i helgen til lokalavisen Montgomery Advertiser at hennes barnebarn Phil Dowdell var blant de drepte. Han var til stede for å feire sin søsters 16-årsdag i et dansestudio i byen.

– Hva er det som har skjedd i landet vårt når barn ikke kan gå på bursdagsfest uten frykt, sier president Joe Biden i en uttalelse søndag.

Biden kaller økningen i skytevold i USA «skandaløs og uakseptabel», og oppfordrer Kongressen til å vedta strengere våpenlover.

Så langt i år har det vært 149 slike episoder, ifølge Gun Violence Archive. Gruppen definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir skutt eller drept, og der gjerningspersonen ikke regnes med.

[ Fire drept og 28 såret på bursdagsfesten til 16 år gammel jente i USA ]