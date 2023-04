– Alt hjelpearbeid har stoppet opp

– Alt hjelpearbeidet har stoppet opp – det er rett og slett ikke mulig å jobbe under denne sikkerhetssituasjonen. Det gjelder alle de humanitære organisasjonene som er i Sudan. Det gjør at hjelpen mange sudanere er helt avhengig av, uteblir, forteller Arne Næss-Holm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp, til Dagsavisen.

Den ekstremt urolige situasjonen i Sudan de siste dagene har ført til frykt for borgerkrig. Mange holder seg innendørs for å beskytte seg i størst mulig grad mot angrep. Evakuering av sivile ut fra kampområdene er ikke mulig for øyeblikket.

Arne Næss-Holm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp (KN) har vært i Sudan i 50 år med programmer mange steder i landet. På grunn av kamphandlingene i landet har KN stanset hjelpearbeidet i overskuelig fremtid.

– Vi har flere enn 100 ansatte i landet. Alle holder seg nå enten i sine hjem eller i ulike gjestehus. Det er ikke så mange alternativer, og det er det tryggeste i den situasjonen som er nå. Ingen er på kontoret vårt i Khartoum, sier Næss-Holm.

At humanitært arbeid er stoppet helt opp, bekreftes også av andre.

– Sannheten er at for øyeblikket er det så godt som umulig å skaffe noen humanitær hjelp i og rundt Khartoum, sier Farid Aiywar, leder for Sudan-delegasjonen hos Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, ifølge The Guardian.

Den svært urolige situasjonen har ført til at også FN har måttet innstille sine operasjoner midlertidig.

– Ekstremt dramatisk

39 av 59 sykehus i Khartoum og omkringliggende delstater er ute av drift, ifølge den sudanske legeforeningen CCSD.

– Blant sykehusene som ikke lenger er i drift, er det ni som er blitt bombet og 16 som er blitt evakuert, skriver foreningen onsdag morgen på Facebook, melder BBC.

Minst 270 mennesker er drept og mer enn 2.600 skadet i kampene som har pågått siden lørdag. Flere tusener er innesperret i leiligheter og hus, mange er uten vann, strøm, medisiner og matvarer.

Tirsdag kveld skulle det ha vært startet en våpenhvile i 24 timer for å la sivile passere. Men kampene fortsatte, og partene skyldte på hverandre for å bryte våpenhvilen. Onsdag ble det rapportert om flere flyangrep mot mål i hovedstaden Khartoum, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Arne Næss-Holm sier at Kirkens Nødhjelps ansatte i Sudan også har hørt at kamphandlingene har fortsatt onsdag.

– Vi har tett kontakt med dem. De forteller at de hører skyting og eksplosjoner ikke langt fra der de er i Khartoum, sier han.

– Våre ansatte oppfatter situasjonen som ekstremt dramatisk.

Organisasjonens ansatte er i hovedsak lokale. Det er i tillegg noen internasjonalt ansatte, men ingen norske.

Eskaleringen av volden kom brått på de fleste i Sudan i helgen.

– Det har lenge vært kjent at det har vært en skjør politisk situasjon i landet. Men vi er mange som ble overrasket over at situasjonen tok en så skarp vending, sier Næss-Holm.

– Evakueringsforsøk avbrutt

Det er en maktkamp mellom militære fraksjoner som er årsaken til uroen – nærmere bestemt kamper mellom Sudans militære styrker (SAF) og de paramilitære styrkene Rapid Support Forces (RSF). Sentralt står to militærledere: På den ene siden general Abdel Fattah al-Burhan, som leder landets militære styrker og i praksis er landets president, og på den andre siden general Mohamed Hamdan Dagalo, med kallenavnet Hemedti, som er leder av RSF. Disse to representerer to fraksjoner i Sudans militærregime. De gikk sammen om et militærkupp i 2019, men rivaliseringen mellom dem har økt siden.

Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan og Mohamed Hamdan Dagolo, leder av den paramilitære gruppen RSF, står i spissen for konflikten. ([AKUOT CHOL, ASHRAF SHAZLY]/AFP)

Natt til søndag ble boligen til den norske ambassadøren truffet av en granat. Den norske ambassadøren ble ikke skadet av raketten, men boligen har fått store ødeleggelser. Norge har for tiden tre utsendte diplomater i Khartoum, ifølge Utenriksdepartementet.

– Det er svært alvorlig at boligen til vår ambassadør i Khartoum ble truffet av en rakett søndag. Voldsbruken må ta slutt. Vi har formidlet til sudanske myndigheter vår sterke bekymring over den svært farlige situasjonen for diplomatene som tjenestegjør i Khartoum. Vi ber sudanske myndigheter om å gjøre alt de kan for å etterleve plikten til å beskytte diplomater, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding tirsdag.

Boligen til Norges ambassadør i Khartoum etter å ha blitt truffet av en rakett. Bilde fra boligen til Norges ambassadør i Khartoum etter å ha blitt truffet av en rakett. Den norske ambassadøren ble ikke skadet av raketten, men boligen har fått store ødeleggelser. Bildet er publisert av UD. Foto: UD / NTB (UD/NTB)

Situasjonen i Sudan er svært farlig og ustabil, sier utenriksministeren.

– Den manglende beskyttelsen som våre diplomater i Sudan nå utsettes for, er et alvorlig brudd på Wien-konvensjonen. Vi er svært bekymret for sikkerheten for våre ansatte og gjør alt vi kan for å hjelpe dem i denne vanskelige situasjonen. De er i dekning og har det etter forholdene bra. Departementet er i høyeste beredskap og jobber for å få våre utsendte diplomater ut av landet, men så langt har det ikke vært mulig, sier Huitfeldt i uttalelsen.

Et forsøk fra det tyske militæret på å evakuere 150 statsborgere fra Khartoum måtte avbrytes, meldte onsdag det tyske magasinet Der Spiegel, og siterer ikke-navngitte kilder. Tysklands forsvarsdepartement har ikke ønsket å kommentere opplysningen, ifølge NTB. Det ønsker heller ikke tysk UD. Der Spiegel skriver at militæret sendte ned tre A400-transportfly for å hente ut tyske statsborgere, men at oppdraget ble avbrutt på grunn av harde sammenstøt i Khartoum.

Kontoret plyndret

Arne Næss-Holm sier at Kirkens Nødhjelp nå er svært bekymret for den sudanske befolkningen.

– Det er et folk som har opplevd mye usikkerhet over mange år. Denne situasjonen vil påvirke det humanitære arbeidet veldig sterkt, sier han.

KN jobber blant annet med vann, sanitær, hygiene, kjønnsbasert vold og klimasmart jordbruk og helse.

I tillegg til kontoret i Khartoum har organisasjonen også et program i regionen Darfur, som også er rammet av konflikten.

– Som mange andre organisasjoner har vi opplevd at vi i Darfur har blitt frastjålet flere biler, og at kontoret og lagerhuset er plyndret. Det betyr at vi vil trenge nytt utstyr når det blir mulig å gjenoppta arbeidet, sier han.

