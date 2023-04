Tass: Vladimir Putin på besøk i Ukraina

Putin deltok på et møte med russiske militære ledere, melder det russiske statlige nyhetsbyrået Tass. Han fikk høre rapporter for sjefen for de luftbårne styrkene og hærgruppe Dnepr og fra flere høytstående offiserer.

Den russiske presidenten skal også ha besøkt hovedkvarteret til nasjonalgarden i Luhansk øst i landet.

Russiske styrker kontrollerer deler av Øst-Ukraina og har delvis kontroll over Kherson-regionen sør i Ukraina.

[ Hemmelig dokument skisserer fire ekstreme scenarier i Ukraina ]

[ Zelenskyj lover at rettferdighetens lys skal skinne over Ukraina ]