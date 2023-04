Minst fire knivstukket på treningssenter i Duisburg

– Det vi vet så langt, er at en person har såret andre med en gjenstand på et treningssenter, skriver Duisburg-politiet i en Twitter-melding.

– Situasjonen er fortsatt forvirrende, skriver de.

Ifølge avisen Bild tror politiet at gjerningspersonen fortsatt er på frifot. En politioperasjon ledet fra Essen er satt i gang, og publikum oppfordres til å unngå området.

Den regionale kringkastingen Westdeutscher Rundfunk ( WDR) melder at to politihelikoptre kan ses over Duisburg, som ligger vest i Tyskland. Deler av sentrum er sperret av.

Avisen Westdeutsche Allgemeine Zeitung ( WAZ) skriver at politiets spesialinnsatsgruppe er kalt inn. Angrepet skal ifølge avisen ha skjedd på treningssenteret John Reed.

