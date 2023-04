EU-ambassadøren overfalt i Sudan

– For et par timer siden ble EUs ambassadør i Sudan overfalt i sitt eget hjem, skriver Borrell på Twitter.

– Dette er et grovt brudd på Wien-konvensjonen. Sikkerhet for diplomatiske lokaler og ansatte er et hovedansvar for sudanske myndigheter og en forpliktelse i henhold til folkeretten, skriver han videre.

Talsperson for EU Nabila Massrali sier til nyhetsbyrået AFP at ambassadøren er «OK» etter overfallet, flere opplysninger om hans helsetilstand er ikke kjent.

Det er foreløpig ukjent hvem som står bak overfallet og hva motivet var.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier tirsdag at en kolonne med amerikanske diplomater ble beskutt mandag. Alle som satt i bilene, kom seg i trygghet. Tidlige meldinger tyder på at styrker tilknyttet den paramilitære gruppen RSF står bak, sier Blinken.

Kampene mellom RSF-militsen og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Partene skal ha hentet inn titusenvis av styrker og plassert dem i nesten alle nabolag i hovedstaden.

Ifølge FNs spesialutsending til landet er over 180 personer drept og minst 1.800 såret.

[ Hva foregår egentlig i Sudan, og hvorfor skjer det nå? ]

[ Kommentar: Når en politisk leder og krigsherre erklæres som forrykt, er man ferdig snakket ]