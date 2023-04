En 24 timers våpenhvile skal ha trådt i kraft i Sudan

Kampene mellom RSF-militsen og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Partene skal ha hentet inn titusenvis av stridende og plassert dem i nesten alle nabolag i hovedstaden. Over 180 personer drept og minst 1.800 såret, ifølge FNs spesialutsending til landet.

RSFs leder Mohamed Hamdan Daglo hevder den sudanske hæren har mislykkes i å overholde en våpenhvile og trekker fram luftangrep som setter sivile liv i fare.

– Vi avventer ytterligere diskusjoner med USAs utenriksminister om hvordan man best mulig skal håndtere disse bruddene, skriver han i et innlegg på Twitter.

Den sudanske hæren opplyser i en uttalelse at de ikke kjenner til en avtale om en 24-timers våpenhvile.

– Sannheten er at det for øyeblikket nærmest er umulig å tilby noen form for humanitær bistand i og rundt Khartoum. Det kommer mange oppfordringer fra ulike organisasjoner, samt fra mennesker som ber om å bli evakuert, sier Farid Aiywar, som leder Sudan-delegasjonen i Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC).

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier sykehusene i Khartoum melder om mangel på det meste.

