McCarthy lover å vedta statsbudsjettet – men med utgiftstak

Under en tale utenfor New York-børsen på Wall Street mandag, gikk McCarthy til kraftig angrep mot president Joe Biden.

– Nasjonens gjeldsproblemer er en tikkende bombe. Siden presidenten «gjemmer» seg, må Republikanerne ta tak, sa 58-åringen, som med talen markerte 100 dager som leder i Representantenes hus.

Det hvite hus svarte på sin side med at McCarthy holder økonomien som «gissel». I tillegg til motbør fra Biden og Demokratene møter 58-åringen, som har en vanskelig posisjon som kongressleder, også motstand i eget parti med tanke på et budsjettvedtak.

Forhandlingene skjer samtidig som USA er på vei mot en potensiell finanskrise på grunn av behovet for å heve nasjonens gjeldstak, som nå er på over 31.000 milliarder dollar.

Sentralbanken har sagt at den setter i verk ekstraordinære tiltak for å kunne fortsette å betale regningene, men at det kommer til å bli knapt med penger i sommer.

