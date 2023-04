Kampene hardner til i Sudan – sykehusene sliter med å gi sårede hjelp

Det ble mandag meldt om eksplosjoner i Sudans hovedstad Khartoum, samtidig som en legeforening opplyste at minst 97 sivile er drept i de intense kampene.

Tallet antas å være høyere ettersom mange ikke greier å ta seg fram til sykehusene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at flere av Khartoums ni sykehus har gått tomme for blod, utstyr til blodoverføringer og annet viktig medisinsk utstyr. Flere sykehus skal være skadd i trefninger og minst to er stengt, ifølge legeforeningen.

Kampene mellom RSF-militsen og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Den væpnede konflikten raser i flere områder av landet, men Khartoum er så langt hardest rammet. Partene skal ha hentet inn titusenvis av styrker og plassert dem i nesten alle nabolag i hovedstaden.

Frykter borgerkrig

Selv i et land med lang historie med indre uro og krig, har kampene de siste dagene vært spesielt voldsomme, ifølge nyhetsbyrået AP. Flere eksperter som NTB har snakket med, frykter uroen kan føre landet ut i en borgerkrig.

– Det er skuddvekslinger og rakettangrep overalt, sier Awadeya Mahmoud Koko til AP fra hjemmet sitt i et sørlig distrikt av hovedstaden.

Hun er leder av en fagforening for tusenvis av te-selgere og andre arbeidere i landbruket. Søndag ble huset til naboen hennes truffet av en granat, og tre personer ble drept.

– Vi kunne ikke bringe dem til sykehus eller begrave dem, fortsetter Koko.

[ Sudan-ekspert frykter blodig borgerkrig: Folket fanget mellom barken og veden ]

– Har verken mat eller vann

I sentrum av Khartoum brøt det ut kraftig skuddveksling nær militærets hovedkvarter, og på flere kilometers avstand kunne man se røyk stige opp fra anlegget, som har vært åsted for kraftige kamper siden lørdag.

Sammenstøtene har gjort at 88 studenter og ansatte ved universitetet i Khartoum i nærheten har vært fanget inne på biblioteket til ingeniørhøyskolen i tre dager.

En student har lagt ut en video i sosiale medier der han sier at en student ble drept og en annen såret som følge av kampene.

– Vi har verken mat eller vann, sier han i videoen og viser et rom fullt av folk som sover på gulvet.

[ Kampen om kontrollen over Sudan fortsetter for andre dag på rad ]

Hæren hevder fremgang i storby

Uroen kommer bare dager før sudanere skal feire Eid al-Fitr, høytiden som markerer slutten på Ramadan.

Sammenstøtene har vært spesielt harde rundt de to gruppenes hovedbaser, som ligger midt i sivile områder. Også rundt regjeringsbygg og andre strategiske bygg har kampene rast.

Hæren hevdet mandag at de hadde slått tilbake RSFs angrep mot kontorene til statskanalen Sudan TV i Omdurman, landets nest største by og som ligger på Nilens vestbredd, nordvest for Khartoum.

Statskanalen, som i helgen gikk i svart, har siden gjenopptatt sendingene.

[ Sudan-ekspert etter kamphandlingene: – Skuffet, men ikke overrasket ]

Kuppanklagene hagler

RSF og regjeringshæren sto sammen om et militærkupp i 2021, mens landet var inne i en overgangsperiode som skulle lede fram til demokratiske valg og en sivil regjering.

Men siden har det oppstått en maktkamp mellom landets nåværende militære leder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Daglo. Blant annet skal det være uenighet om hvorvidt RSF skal bli en del av den sudanske hæren.

Samtidig hagler kuppanklagene. Mandag valgte al-Burhan å stemple RSF som en opprørsgruppe og ba dem om å umiddelbart legge ned våpnene og oppløses.

Begge generalene har satt seg på bakbeina og nekter å forhandle om en våpenhvile. Verdenssamfunnet har fordømt konflikten, og de to gruppenes utenlandske støttespillere har oppfordret partene til å avslutte kampene.

RSF ble stiftet i 2013 og har operert på vegne av regjeringshæren i Darfur vest i landet, der gruppen er anklaget for en rekke krigsforbrytelser.

[ Tusenvis på flukt fra vold i Sudan: – Mange bor fortsatt rett på bakken ]