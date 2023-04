Fire drept og 28 såret på bursdagsfesten til 16 år gammel jente i USA

Antallet drepte ble bekreftet tidlig søndag og var på kvelden uendret. Men tallet på sårede ble oppjustert da politiet holdt pressekonferanse i småbyen Dadeville søndag kveld. Tilstanden er kritisk for noen av de 28.

Ut over det ville ikke politiet svare på spørsmål eller gi flere detaljer.

Skytingen skjedde klokken 22.34 lørdag kveld. Politiet hadde ved midnatt natt til mandag norsk tid ennå ingen formening om hva som utløste skytingen i byen, der det bor rundt 3.000 innbyggere, og det var på dette tidspunktet ennå ukjent om noen mistenkt hadde blitt pågrepet.

Annette Allen sier til lokalavisen Montgomery Advertiser at hennes barnebarn Phil Dowdell var blant de drepte. Han var til stede for å feire sin søsters 16-årsdag i et dansestudio i byen.

– Hva er det som har skjedd i landet vårt når barn ikke kan gå på bursdagsfest uten frykt, sier president Joe Biden i en uttalelse søndag.

Biden kaller økningen i skytevold i USA «skandaløs og uakseptabel», og oppfordrer Kongressen til å vedta strengere våpenlover.

Masseskytinger er blitt vanlig i USA. Så langt i år har det vært 149 slike episoder, ifølge Gun Violence Archive. Gruppen definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir skutt eller drept, og der gjerningspersonen ikke regnes med.

