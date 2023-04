EU-ambassadøren overfalt i sitt eget hjem i Sudan

– For et par timer siden ble EUs ambassadør i Sudan overfalt i sitt eget hjem, skriver Borrell på Twitter.

– Dette er et grovt brudd på Wien-konvensjonen. Sikkerhet for diplomatiske lokaler og ansatte er et hovedansvar for sudanske myndigheter og en forpliktelse i henhold til folkeretten, skriver han videre.

Det er ukjent om O'Hara ble skadd i overfallet.

Kampene mellom RSF-militsen og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Partene skal ha hentet inn titusenvis av styrker og plassert dem i nesten alle nabolag i hovedstaden.

Ifølge FNs spesialutsending til landet er over 180 personer drept og minst 1.800 såret.

