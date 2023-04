Zelenskyj lover at rettferdighetens lys skal skinne over Ukraina

– Krigen har ikke klart å utslette oss, verdiene våre, tradisjonene våre og høytidene våre, sier Zelenskyj i en video publisert søndag, som er første påskedag i den ortodokse påsken.

– I dag feirer vi Kristi oppstandelse. Det viktigste symbolet er seier: det godes seier, sannhetens seier, livets seiere. Vi feirer på påske med en urokkelig tro på at disse seirene ligger fast, sier presidenten.

Zelenskyj sier at i påsken for ett år siden, kort tid etter invasjonen, ble det bedt for at Ukraina i det hele tatt skulle overleve. Siden den gang er russerne presset vekk fra hovedstaden Kyiv og andre områder, men i øst fortsetter kampene.

– I dag ber vi for at Ukraina skal vinne. Vi har allerede komme langt, men det kanskje vanskeligste fjellet ligger foran oss. Men vi skal komme oss over, og sammen skal vi møte vårt morgengry, sier Zelenskyj og kommer med en henvisning til områdene som er okkupert av Russland.

– Solen skal skinne i sør, solen skal skinne i øst, solen skal skinne over Krim. En glødende gul sol mot en fredelig blå himmel. Det vil være rettferdighetens lys, sier han videre.

