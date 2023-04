Kampen om kontrollen over Sudan fortsetter for andre dag på rad

– Skytingen og eksplosjonene er uopphørlig, sier Ahmed Hamid fra en nordlig forstad til hovedstaden Khartoum.

Et annet lokalt vitne, Ahmed Seif, sier han er redd for at bygningen han bor i har fått skader fra trefningene, men at det er altfor farlig å gå utendørs for å sjekke.

Ukevis med kjekling mellom Sudans hærsjef, general Abdel Fattah al-Burhan, og RSF-sjef Mohamed Hamdan Daglo førte til åpne trefninger lørdag.

Den opprinnelige planen var at RSF skulle integreres i de regulære væpnede styrkene, siste ledd i samtalene om en avtale for å gjeninnføre sivilt styre i Sudan. Men slik har det ikke gått.

Nå er mer enn 60 sivile drept, samt tre ansatte ved FNs matvareprogram (WFP), som har stanset alle operasjoner i landet. Også andre internasjonale bistandsorganisasjoner, deriblant Kirkens Nødhjelp, holder sine folk i Sudan hjemme.

Folketomme gater

Begge parter i konflikten hevder de kontrollerer nøkkelpunkter som presidentpalasset og flyplassen i Khartoum. Statlige medier forholder seg så nøytrale som mulig.

Gatene i hovedstaden er nærmest folketomme, kun soldater fra de to partene patruljerer idet sivile gjemmer seg innendørs. Pansrede kjøretøyer og kampfly er også involvert i kampene, og partene viser ingen vilje til å forhandle med hverandre.

En liten innrømmelse partene har gjort, er at de er enige om å etablere en humanitær korridor som skal være åpen tre timer hver dag. Hensikten er å sikre passasje av nødhjelp og andre humanitære saker.

Internasjonal hjelp

Kamper foregår også i andre deler av Sudan, deriblant i Darfur-provinsen. Der ble RSFs forgjengere i Janjaweed-militsen i sin tid sluppet løs på den kristne minoriteten på 2000-tallet.

Søndag møtes freds- og sikkerhetskomiteen i Den afrikanske union (AU) til et krisemøte om situasjonen. Lørdag kom unionen med en innstendig oppfordring til partene om å «slutte å ødelegge landet». Samtidig avviser de å la andre stater blande seg i konflikten. Også arabiske land og USA jobber for å roe ned situasjonen.

