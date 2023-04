Hus sperret av i søk etter savnet jente i Danmark

Jenta, som heter Filippa, ble etterlyst i 16-tiden lørdag da ingen hadde hørt fra henne etter at hun gjorde ferdig avisruta i Kirkerup ved Sørbymagle klokka 11.30. Senere fant faren sykkelen, vesken og mobilen hennes i veikanten.

Politiet har fått over 600 henvendelser om saken, og søndag formiddag melder dansk TV 2 at et hus i nærheten av der 13-åringen sist ble sett, er sperret av. Krimteknikere er på stedet.

Kim Kliver ved politiet sier at de ser på saken med største alvor. De har bedt alle som måtte ha opplysninger om å melde fra til politiet, inkludert alle som måtte ha opptak fra overvåkingskameraer eller har kjørt med dashcam i bilen i området.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi ha allerede sikret seg en rekke videoopptak fra området og har avhørt folk som bor langs Filippas avisrute.

Helikopter, droner og hunder deltar i søket etter 13-åringen.

