G7s miljøministre enige om raskere reduksjon av utslipp

G7-ministrene som møttes i Sapporo i Japan, ble også enige om å få slutt på ny plastforurensning innen 2040.

Etter møtet la delegaten fram et 36 sider langt sluttdokument. Det inneholder også et samlet mål for vind og solenergi, som ifølge Japans næringsminister Yasutoshi Nishimura er summen de eksisterende planen til landene i gruppen.

Under møtet fikk Japan støtte for sin egen strategi som legger vekt på såkalt rent kull, hydrogen og kjernekraft for å sikre energisikkerheten i landet. Japan får i dag en tredel av sin energi fra kullkraftverk.

