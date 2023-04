Flere barn drept etter masseskyting i tenåringsbursdag

Rettsmedisinere i Tallapoosa fylke bekrefter at flere personer er drept, men det er ikke kjent hvor mange, skriver BNO News.

Skytingen skjedde under en feiring av en tenåringsbursdag i et dansestudio i byen Dadeville ved 22.30-tiden lørdag kveld, melder Fox News. Byen ligger rundt sju mil nordøst for delstatshovedstaden Montgomery.

Motivet for handlingen og statusen til gjerningsmannen er ikke kjent.

Bilder på nettavisen BNO viser minst seks tenåringer som ligger på bakken. Ifølge nettstedet sier vitner at det var flere enn seks drepte. Flere av dem døde på stedet.

Over 20 personer skal være skutt.

