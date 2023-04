Ukrainsk orkester skulle på turné i Storbritannia: Ble nektet visum og må ut med millionbeløp

Det ukrainske orkesteret The Khmelnitsky Orchestra skulle denne måneden spille flere konserter i Storbritannia, med forestillingene «The Magical Music of Harry Potter» og «The Music From the Lord of the Rings, The Hobbit and The Rings of Power».

Dagen før de skulle ha sin opptreden 1. april, hadde sentrale medlemmer fortsatt ikke mottatt visaene de behøvde. Det har ført til at flere konserter må utsettes.

Det får arrangøren, Star Entertainment, til å se rødt.

– De gjorde et stort nummer ut av å støtte ukrainerne, men når det kom til å gi dem visum for å spille i Storbritannia, ville de ikke vite av det, sa administrerende direktør Jaka Bizilj, som hevder forsinkelsene har kostet dem over én million kroner, til The Guardian.

Snakket varmt om samarbeid

Bizilj refererer til den britiske regjeringens positive omtaler av orkesteret, etter at britisk ambassadør til Brussel, Chloe Louter, overværte en konsert med orkesteret i fjor. Da snakket hun varmt om det sterke vennskapet mellom Storbritannia og Ukraina, og regjeringen uttalte at:

«Storbritannias støtte til Ukraina går utover forsvar, økonomi og humanitære midler. Dette er grunnen til at den britiske ambassaden i Belgia var opptatt av å støtte ukrainske kunstnere med å vise fram sitt talent i en tid da Ukrainas kultur og verdier er under angrep».

Til The Guardian svarer en talsperson for regjeringen at alle visumsøknader vurderes nøye ut fra individuelle forhold i samsvar med innvandringsreglene.

– Når det oppstår forsinkelser i behandlingen av søknader, vil vi alltid forsøke å finne ut hvordan slike problemer kan unngås i nær fremtid.

[ Norges Røde Kors om fangeutvekslingen i Jemen: – Et symbol på håp ]