Sudan-ekspert etter kamphandlingene: – Skuffet, men ikke overrasket

Det har kommet flere meldinger om kamper mellom den paramilitære gruppen RSF og hæren som har makta i landet etter et kupp i 2021. RSF hevder de har tatt kontroll over viktige flyplasser og presidentpalasset i det som kan se ut som et nytt kupp.

– Det er en dramatisk utvikling, men det var ikke helt uventet. Det er veldig skuffende, for det ødelegger for det som skulle komme på plass nå, nemlig en sivil overgangsregjering, sier professor Gunnar M. Sørbø ved Christian Michelsen-instituttet til NTB.

RSF er en paramilitær gruppe med mye penger og makt og mange etterlevere fra blant annet kampene i Darfur.

Sørbøs utspill får gehør hos Marit Hernæs. Hun er leder for Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan, en interesseorganisasjon som jobber med å gi nordmenn innsikt i hva som skjer i de to landene.

– Jeg har forsøkt å komme i kontakt med folk i Khartoum i hele formiddag, men det er umulig å komme gjennom. Situasjonen er på ingen måte under kontroll. Det siste jeg har hørt, er at alle flyplasser er stengt, sier hun til NTB.

Stridstema

Sørbø påpeker at både RSF og hæren i en uttalelse fredag sa at de skulle jobbe for avspenning.

– De har forpliktet seg til denne overgangen, men nå har det skjedd ett eller annet, og det skjedde veldig fort, sier Sørbø.

Professoren sier at det trolig skyldes ett av de vanskeligste spørsmålene hæren og RSF har forhandlet om: Nedleggelsen av RSF og innlemmelsen av dem i de regulære styrkene i Sudan.

– Kupplederen og lederen for RSF har vært på farten i utlandet og fremholdt sine synspunkter. Det er så mye økonomiske interesser som står på spill. RSF er en mektig økonomisk institusjon, sier Sørbø.

– Hva som skjer nå, gjenstår å se. Det går ikke an å tolke helt klart om det er noen av de to partene som har overtaket her. Men taperne er folket som sto bak revolusjonen, sier professoren.

Maktkamp

Sørbø sier at det er en typisk maktkamp mellom dem som har våpen.

– I befolkningen har lederen av RSF hatt en økende støtte fordi han sterkest har gått ut og sagt at de må få til en sivil regjering. Han har vært en slags garantist for at det skulle skje, mens kupplederen fra 2021 har man følt er blitt tvunget til det av ytre press, sier Sørbø.

Han viser til at hæren historisk har fått sterk støtte fra Egypt, og at det har gått rykter om at egyptiske militærfly skulle komme dem til unnsetning. Det har så langt ikke skjedd. Samtidig har RSF kontakt med blant annet Emiratene, Eritrea og Russland.

Hærnes peker på at innenrikspolitikken i Sudan i stor grad preges av situasjonen i regionen og nabolandene. Hun sier at hun lenge har fryktet at dette skulle skje.

– Mange aktører har forsøkt å legge press på partene for å forhindre et slikt utfall. Selv om situasjonen kan eskalere til en borgerkrig, tror jeg ikke det er sannsynlig. De to gruppene er medlemmer av kuppregjeringen, og vi kan ikke se at de har noen sterk oppslutning i befolkningen, fortsetter hun.

Paramilitær leder beskylder hæren for kuppforsøk

Lederen for den paramilitære gruppen RSF i Sudan kaller landets hærsjef kriminell og anklager hæren for kuppforsøk.

Hamdan Dagalo, også kjent som Hemedti, sier i et telefonintervju med Al Jazeera at RSF er blitt presset til konfrontasjon. Lørdag er det kraftige kamper mellom RSF og hæren flere steder i Sudan.

I intervjuet kaller Hemedti hærsjefen i landet, general Abdel Fattah al-Burhan, kriminell og sier Burhan må stilles til ansvar.

Uklar framtid

– Det er mange som fisker i dette vannet, og mange land har store interesser i Sudan som en brødkurv for Afrika og på grunn av gullet i landet, sier Sørbø.

– Det har alltid vært land som har interesser i kupp og revolusjoner i Sudan, men ikke på den måten at det har kommet soldater utenfra. Men ingen av disse landene har noe ønske om å fremme noe demokrati, slår han fast.

Han understreker at Sudan er viktig både økonomisk og strategisk. Flere land har interesse av en form for stabilitet i Sudan, sier Sørbø.

– De er interessert i en viss kontroll, men forhåpentlig blir det ikke en intervensjon. Hva slags utgang dette får, det er jeg like spent på som deg, sier professoren.

– Vi hadde store forhåpninger etter revolusjonen i 2019, men så kom kuppet i 2021. Nå ser det nok en gang ut som om militæret blir sittende med makten. Dette er en trist dag, tilføyer Hærnes.

Kirkens Nødhjelp i Sudan: – Dramatisk

Kirkens Nødhjelp opplyser at alle deres ansatte i Sudan er i sikkerhet, men at situasjonen i landet er dramatisk.

Hjelpeorganisasjonen har over 100 ansatte i Sudan, flesteparten av dem er lokalt ansatte. De har ingen nordmenn i Sudan nå.

– Vi hører fra våre ansatte at de hører skudd og eksplosjoner i Khartoum. Vårt kontor er ikke veldig langt fra flyplassen hvor det har vært angrep. Dette oppleves som dramatisk for våre ansatte, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Han sier situasjonen i Sudan er uoversiktlig og alvorlig. Kirkens Nødhjelp har vært i Sudan i over 50 år, og det er et av deres største landprogrammer.

– Vi er nå først og fremst opptatt av at våre ansatte er trygge. Så langt har vi fått bekreftet at de er det. De holder seg innendørs og skal ha reserver av mat og vann til å klare seg noen dager, sier Næss-Holm.

– Det er for tidlig å si hva slags effekter dette har for arbeidet vårt, men som en humanitær aktør i Sudan i mange år, så blir man jo veldig bekymret for det sudanske folket som har gjennomgått veldig mye i mange år, sier han.

Kirkens Nødhjelp har foreløpig ikke diskutert å trekke folk ut av Sudan.

Fakta om den paramilitære gruppen RSF

Dette er den paramilitære gruppen RSF som har vært i harde kamper med regjeringsstyrker i Sudan det siste døgnet.

* En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur.

* Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten.

* Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren

* Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF).

* Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemetti.

* Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen.

* Hemetti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre.

Kilde: Wikipedia, HRW.

