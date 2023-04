Spansk «huleboer» tilbake i dagslyset etter halvannet år: – Fantastisk opphold

– Jeg skal fortelle dere hvordan det var der nede, men hvis det er greit for dere, vil jeg gjerne ta en dusj først. Jeg har ikke kjent vann på mot kroppen på ett og et halvt år, sa 50 år gamle Flamini og lo da hun kom ut etter 500 dagers frivillig opphold under bakken.

Slektninger og forskere som har fulgt med på prosjektet var til stede da Flamini igjen sluttet seg til oss som lever oppå bakken. Ifølge mediene som var der, ga 50-åringene et godt inntrykk, både helsemessig og følelsesmessig. Riktignok slet hun litt med å holde balansen helt i startet, noe hun også innrømmet.

Hun beskriver oppholdet i hulen som fantastisk og umulig å overgå.

Siden eksperimentet startet i november 2021 har hun ikke hatt kontakt med verden på utsiden, men forskere fra universitetene i Granada og Almería har fulgt med på henne og gjort videoopptak.

Flamini hadde heller ingen klokke eller telefon, men hadde en bærbar PC så hun kunne sende beskjeder til omverdenen, men hun kunne ikke motta noen meldinger.

I hulen hadde 50-åringen et telt og fikk jevnlig forsyninger av mat og drikke.

