Lovforslaget ble vedtatt med 54 mot 43 stemmer i Montanas lovgivende forsamling. og Montana er den første staten som vil innføre et slikt forbud.

Som følge av vedtaket ventes det en juridisk dragkamp om anklagene om at den populære appen er et verktøy for det kinesiske kommunistpartiet.

Forbudet blir en test på om det er mulig å forby appen, noe stadig flere lovgivere i Washington krever.

