Lula møtte Xi i Beijing: – Et forhold som hver dag blir sterkere

Møtet finner sted på dag to av Lulas besøk til Kina, som er Brasils største handelspartner og en alliert i den brasilianske presidentens forsøk på å utfordre vestligdominerte økonomiske institusjoner.

De to lederne brukte anledningen til å styrke båndene mellom to av verdens største fremvoksende økonomier, med spesielt fokus på landbruk, energi og bygging av infrastruktur.

Under møtet understreket Xi overfor Lula at Kinas utvikling vil skape nye muligheter for Brasil og verden.

– Vi har et ekstraordinært forhold til Kina, et forhold som hver dag blir sterkere, sa den brasilianske presidenten før møtet.

Lula og Xi diskuterte også Ukraina-krigen, og de var enige om at dialog og forhandlinger er eneste måte å løse krisen.

Som en del av det brasilianske besøket ble tidligere president Dilma Rousseff torsdag tatt i ed som leder for den kinesiskstøttede utviklingsbanken DNB. Den støtter infrastrukturprosjekter i Brasil og flere andre land.

Banken fremstiller seg selv som et alternativ til Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, som ofte stiller lånebetingelser som utviklingsland og fremvoksende stater kritiserer for å være for strenge.

Kina er Brasils største eksportmottaker og den største internasjonale investoren i Brasil, men Lula har uttalt seg kritisk om direkte kinesisk eierskap i brasilianske selskaper.

