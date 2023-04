Lekkasjemistenkt mann siktet og varetektsfengslet i USA

Påtalemyndigheten siktet Jack Teixeira fredag for på ulovlig vis å ha tilegnet seg og spredd gradert forsvarsinformasjon, samt for ulovlig fjerning av graderte opplysninger og informasjon fra forsvaret, melder CNN.

Siktelsen ble kunngjort da Teixeira ble fremstilt i en domstol i Boston. Der beordret en føderal dommer at Teixeira må sitte i varetekt i påvente av første rettsmøte i saken onsdag 19. april.

Teixeira kom ikke med noen erklæring i rettslokalet fredag. Han hvisket «ja» da dommeren spurte om han forstår rettighetene sine. Etter rettsmøtet kunne man høre en mann i rettslokalet rope «glad i deg, Jack». Teixeira snudde seg ikke mot vedkommende, men svarte «glad i deg også, pappa».

Nettplattform

I rettspapirene fredag fremkommer det at det føderale politiet FBI kunne identifisere Teixeira ved hjelp av betalingsopplysninger lagret hos den sosiale nettplattformen Discord, der han hadde lagt ut dokumentene.

Discord er et populært kommunikasjonsverktøy for gamere, og Teixeira var ifølge New York Times leder for Discord-kanalen «Thug Shaker Central», der han ifølge amerikanske medier gikk under brukernavnet «OG».

Denne kanalen ble opprettet i 2020 og består av 20–30 mennesker som er anonyme overfor hverandre og som deler interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, ifølge New York Times.

Tøffe seg

Teixeira skal ha hatt stor interesse for våpen og patriotisme og han jobbet som IT-spesialist på en militærbase i U.S. Air Force National Guard, en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Medlemmer i Discord-gruppen og politikilder har sagt til New York Times at Teixeira begynte å dele beskrivelser av hemmeligstemplet informasjon i oktober i fjor. Han skal ha vært motivert av et ønske om å informere gruppemedlemmer om hva ekte krig dreier seg om. Målet skal også ha vært å imponere.

Da justisminister Merrick Garland bekreftet pågripelsen torsdag, ønsket han ikke å si noe om hva motivet kan ha vært. Men han beskrev Teixeira som mer motivert av å tøffe seg enn av ideologi.

Det skal dreie seg om minst 50, muligens over 100, hemmeligstemplede dokumenter. Lekkasjen omtales som den alvorligste i USA etter WikiLeaks-lekkasjene i 2010.

