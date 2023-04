Gravid kvinne skutt av butikkmedarbeider

En gravid kvinne og en butikkmedarbeider ved Walgreens i Nashville, USA, havnet i basketak over noen varer, som medarbeideren mente at kvinnen hadde stjålet fra butikken, skriver NewChannel5. Medarbeideren ble sprayet med pepperspray, og like etterpå ble den gravide kvinnen skutt.

Etter hendelsen ble kvinnen fraktet til sykehuset, der barnet ble forløst ved keisersnitt.

Var redd

Den innledende etterforskningen tyder på at Walgreens-ansatte, Mitarius Boyd som også er teamleder i butikken, ble varslet av en kollega om at det var to kvinner som stjal varer. Teamlederen har forklart for politiet at han selv observerte tyveriet, og at han filmet de to damene i aksjon. Deretter fulgte han etter dem ut i bilen deres, og en konfrontasjon oppsto da han ville sjekke bagasjerommet på bilen.

En av kvinnene sprayet den butikkansatte med pepperspray, noe som ifølge Boyd var så skremmende at han avfyrte flere skudd med en halvautomatisk pistol mot kvinnene. I sin forklaring sier Boyd at han var redd fordi han ikke visste om kvinnene var bevæpnet.

Kritisk, men lever

Etter hendelsen kjørte kvinnene sin vei, og Boyd ringte 911.

De to kvinnene skal ha ankommet General Hospital sammen, men den uskadde kvinnen dro etter å ha satt av kvinnen som ble skutt. Avisen opplyser ikke hvor langt ute i svangerskapet hun var, men at til tross for at tilstanden er kritisk, skal både mor og barn ha overlevd hendelsen.

Politiet har beslaglagt Boyds pistol og telefon. Når undersøkelsene er ferdige, er det opp til distriktsadvokatens kontor å avgjøre om Boyd vil bli tiltalt.

