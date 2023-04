Betaler enslige ungdommer for å bli sosialisert

Det sørkoreanske departementet for likestilling og familie sa denne uken at det vil gi opptil 650.000 koreanske won (ca. 5.000 kroner) per måned til isolerte, sosiale ensomme, i et forsøk på å støtte deres «psykologiske og emosjonelle stabilitet og sunne vekst», som myndighetene skriver.

Ensomme

Rundt 3,1 prosent av koreanere i alderen 19 til 39 år er ensomme unge mennesker. De er definert som mennesker som lever i et begrenset rom, og er frakoblet samfunnet i en lengre tidsperiode. Disse har merkbare vanskeligheter med å leve et normalt liv, ifølge departementets rapport, med henvisning til Korea Institute for Health and Social Affairs, skriver CNN.

Totalt utgjør dette rundt 338.000 mennesker over hele landet, og 40 prosent av dem begynte å isolere seg i ungdomsårene, ifølge departementet. Ulike faktorer antas å spille inn, blant annet økonomiske vanskeligheter, psykiske lidelser, familieproblemer eller helseutfordringer.

De nye tiltakene er spesielt rettet mot unge mennesker som en del av den større loven om støtte til ungdomsvelferd, som tar sikte på å støtte mennesker som er ekstremt tilbaketrukket fra samfunnet, samt ungdom uten verge eller skolebeskyttelse som er i fare for kriminalitet.

Den månedlige godtgjørelsen vil være tilgjengelig for ensomme unge i alderen 9 til 24 år som bor i en husholdning som tjener under den nasjonale medianinntekten – definert i Sør-Korea som ca. 5,4 millioner won (ca. 43.000 kroner) per måned for en husholdning på fire personer. Ungdommene kan søke om programmet på et lokalt administrativt velferdssenter; deres foresatte, rådgivere eller lærere kan også søke på deres vegne.

[ Valg: Lover billigere kollektivpriser i Oslo ]

Langsom utvikling

Men det er ikke bare for å få ungdommen ut blant folk at myndighetene tar dette grepet.

Departementet mener at ungdommer som isolerer seg selv kan ha langsommere fysisk vekst på grunn av uregelmessig levevis og ubalansert ernæring, og vil sannsynligvis møte mentale vanskeligheter som depresjon på grunn av tap av sosiale roller og forsinket tilpasning.

I en rapport som ble lagt fram tirsdag forelå det flere detaljerte casestudier, inkludert en ung student som hadde lidd av psykiske problemer og vanskeligheter med å sosialisere seg siden ungdomsårene; hun slet med å tilpasse seg college, og valgte til slutt å ikke delta, og trakk seg lenger inn i seg selv.

En annen student ble utsatt for vold i hjemmet og sult hjemme – noe som gjorde det vanskelig for henne å forlate huset eller danne relasjoner med folk utenfor.

Rapporten inneholder også detaljerte planer for videre tiltak, for eksempel distribusjon av retningslinjer til lokale myndigheter, styrking av sosiale sikkerhetsnett for ungdom og systemer for tidlig oppdagelse, og tettere samarbeid med velferdstilbud for ungdom som krisesentre og rehabiliteringssentre.

[ Tungt bevæpnet Korea-grense har blitt mekka for dyrelivet ]

[ Sør-Korea kaller Nord-Korea for «fiende» igjen ]