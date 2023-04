Utsetter oppskytning av satellitt til Jupiter

Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) har utsatt en planlagt oppskyting av en satellitt til planeten Jupiter fra torsdag til fredag. Værforholdene på utskytningsstedet Fransk Guyana viste at det var fare for lynnedslag for oppdraget som tar sikte på å fastslå om planetens måner kan opprettholde liv.

Esa sier at de vil prøve å skyte opp raketten igjen fredag, skriver BBC.

Tar årevis

Det er en skikkelig langtur raketten som bærer satellitten skal ut på. Ferden tar nemlig hele åtte år. En tur til Månen blir til sammenligning som en svipptur å regne. Da Apollo 11 landet på Månen i 1969, tok det 102 timer og 45 minutter fra avreise fra jorden til romraketten landet på månen, og Neil Armstrong kunne sette beina på overflaten.

Reisen fra Jorden for å nå Jupiters største måner er et av Esas mest ambisiøse oppdrag noensinne. Mye tyder på at disse månene Callisto, Europa og Ganymede inneholder hav av flytende vann.

Prosjektet er kjent som Jupiter Icy Moons Explorer, forkortet Juice.

Juice er ikke ute etter å oppdage liv. Men det kan bidra til å avgjøre om forholdene i månenes skjulte hav i det minste har en sjanse til å støtte enkle mikrobielle organismer.

– Dette er ikke en vill idé, sier professor Carole Mundell, vitenskapsdirektør ved Esa til BBC.

Ikke billig

– I alle ekstreme miljøer på jorden, enten det er høy surhet, høy radioaktivitet, lav temperatur, høy temperatur – så finner vi mikrobielt liv i en eller annen form, sier hun til BBC News.

Satellitten Juice. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Romfartøyet har i alt 10 instrumenter om bord, fra forskjellige kameraer, partikkeldetektorer, en radar for å kartlegge egenskaper under overflaten; til en lidar, som brukes til å lage 3D-kart over overflateterreng.

Akkurat billig er det ikke å sende raketter ut til Jupiter. Prisen for jobben er beregnet til 1,6 milliarder Euro, eller litt over 18 milliarder kroner.

Etter planen skulle satellitten skytes opp torsdag med en Ariane-5-rakett fra Kourou i Fransk Guyana kl. 09.15 lokal tid (13.15 norsk tid). Men er altså nå utsatt til fredag, om været holder.

Og beregnet ankomst:

Juli 2031.

