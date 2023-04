Tysklands utenriksminister slutter ikke opp om kritikken mot Macron

Frankrikes president Emmanuel Macron høstet for få dager siden kritikk da han i et intervju med Politico sa at Europa bør redusere sin avhengighet av USA og unngå å bli trukket med i en konfrontasjon mellom USA og Kina i spørsmålet om Taiwan.

– Europa risikerer å bli trukket inn i en krise som ikke er vår og som forhindrer oss fra å bygge strategisk autonomi, sa han i intervjuet.

Ledelsen i Beijing var svært fornøyd med uttalelsen, men Macron sto dagen etter fast på det han sa.

– Det å være en alliert innebærer ikke at man er en vasall, det innebærer ikke at man ikke har rett til å tenke selv, sa han. Macron understreket samtidig at Frankrikes syn på Taiwan er uendret.

– Frankrike er for status quo i Taiwan og støtter ett Kina-politikken og forsøkene på å finne en fredelig løsning på situasjonen, sa han.

Baerbock understreker at dette er i tråd med EUs syn på Kina og Taiwan.

– Macron understreket på nytt at Frankrikes Kina-politikk reflekterer EUs Kina-politikk, sier hun.

Tyskland koordinerer sin politikk tettere med Frankrike enn med noe annet EU-land, sier Baerbock som tilhører partiet De grønne.

Tysklands sosialdemokratiske forsvarsminister Boris Pistorius kaller på sin side Macrons uttalelser for «uheldige».

– Vi har aldri vært i fare for å bli en vasallstat under USA, sier han til kringkasteren ZDF.

