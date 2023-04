Pentagon-lekkasjen: Påstand om at Putin har kreft

En cellegiftbehandling skal ha vært planlagt for 5. mars, noe som ifølge de lekkede dokumentene gjorde at Putin ikke kunne gjennomføre sin planlagte aktiviteter den dagen, skriver Focus.

Det har lenge gått rykter om at Putins helse og at han skal være alvorlig syk. I november i fjor sa en påstått kilde i de hemmelige tjenestene at han hadde parkinsons og begynnende kreft, skriver magasinet, men minner om at det ikke har kommet noen bekreftelser på alvorlig sykdom.

Ifølge magasinet viser et utdrag av lekkasjene også at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Nikolaj Patrusjev og sjefen for Russlands generalstab, Valerij Gerasimov, har planlagt å styrte Putin. For å stille presidenten i et dårlig lys skal de ha ønsket å sabotere invasjonen i Ukraina ved å flytte styrker fra Russland til sørfronten.