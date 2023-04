Mann bak Pentagon-lekkasjer skal være identifisert

Mannen er navngitt som leder for nettgruppen Thug Shaker Central, som består av 20–30 mennesker som deler sin interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, skriver New York Times.

Den navngitte mannen skal være medlem i Massachusetts Air National Guard, ifølge avisen. Dette er en føderal reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Justisdepartementet i Washington åpnet i forrige uke formell etterforskning etter lekkasjene fra Pentagon.

Det føderale politiet FBI har ikke svart på henvendelser om kommentarer til saken.

Ifølge Wall Street Journal kan den navngitte mannen bli pågrepet allerede senere torsdag.

