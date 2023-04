Biden ikke bekymret for Pentagon-lekkasjen

Presidenten viser til at granskingen er i ferd med å sirkle seg inn rundt kilden til lekkasjen.

– Det pågår full etterforskning, fra både etterretningsmiljøet og justisdepartementet, og de nærmer seg, men jeg har ikke noe svar, sa Biden til pressen under sitt tre dager lange besøk i Irland torsdag.

– Jeg er ikke bekymret for lekkasjen. Jeg er bekymret for at det skjedde, men det er ikke noe pågående i den, så vidt jeg vet, fortsatte han.

Pentagon-lekkasjen antas å være den alvorligste av sitt slag på et tiår.

Ifølge Washington Post skal det være en våpenentusiast i 20-årene som jobbet på en militærbase, som står bak lekkasjen.

