Fox News erfarer at Trump i søksmålet anklager Cohen for blant annet å ha brutt fortroligheten mellom klient og advokat og for urettmessig berikelse.

Trumps advokater leverte det føderale søksmålet på 30 sider til en distriktsdomstol sør i Florida onsdag.

[ Trump anker kjennelse som krever at Pence må vitne i storjury ]