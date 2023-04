Ni drept i skyteangrep i Ecuador

Innenriksminister Juan Zapata sier til TV-stasjonen Ecuavisa at angrepet ble utført av 30 tungt væpnede personer knyttet til organiserte kriminelle gjenger.

Han sier at angriperne ankom havneanlegget nord i Ecuador, nær grensen til Colombia, i to båter og i kjøretøy.

Det var mellom 1.500 og 2.000 personer i havneområdet da skytingen skjedde tirsdag morgen, ifølge Zapata.

Angrepet skjedde fordi fiskerne «foretrakk sikkerheten» til en kriminell organisasjon og at de derfor ble angrepet av en annen kriminell organisasjon som gjengjeldelse, legger statsråden til.

Påtalemyndigheten opplyser at sju lik ble funnet i havneanlegget i Esmeralda-distriktet, og ytterligere to lik ved et nærliggende helsesenter. De sju drept ble fraktet til et lokalt likhus.

En av drosjene som fraktet angriperne ble funnet forlatt i havneområdet og beslaglagt av politiet.

Esmeraldas-provinsen har vært underlagt unntakstilstand siden 3. mars på grunn av høyt krim- og voldsnivå.

Ecuador ligger mellom Colombia og Peru, to av verdens største kokainprodusenter, og mye av kokainen blir sendt til USA og Europa via havner i Ecuador. Vold og drap knyttet til narkotikahandel har som følge av dette økt i Ecuador den siste tiden.

