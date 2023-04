Macron står fast på omstridt USA-uttalelse

Macron høstet kritikk etter at han i et intervju med Politico sa at Europa bør redusere sin avhengighet av USA og unngå å bli trukket med i en konfrontasjon mellom USA og Kina i spørsmålet om Taiwan.

– Europa risikerer å bli trukket inn i en krise som ikke er vår og som forhindrer oss fra å bygge strategisk autonomi, sa han i intervjuet.

USAs tidligere president Donald Trump var blant dem som langet ut mot Macron etter uttalelsen og som hevdet at den franske presidenten nå er Kinas mann.

Macron har ikke kommentert Trumps anklage, men fastholdt onsdag at han står ved det han sa i intervjuet.

– Det å være en alliert innebærer ikke at man er en vasall, det innebærer ikke at man ikke har rett til å tenke selv, sa han under et besøk i Nederland.

Macron understreket samtidig at Frankrikes syn på Taiwan er uendret.

– Frankrike er for status quo i Taiwan og støtter ett Kina-politikken og forsøkene på å finne en fredelig løsning på situasjonen, sa han.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium, og FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til «ett Kina-prinsippet».

