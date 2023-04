I denne storbyen får de en egen «rotte-general»

New Yorks borgermester Eric Adams kunne onsdag fortelle at Kathleen Corradi utnevnes til byens første «rotte-general», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Storbyen har lenge hatt et stort rotteproblem, og Adams er ikke den første som prøver å bli kvitt dem.

– Dere kommer til å se mye til meg – og mye færre rotter. Det er en ny sheriff i byen, sa Corradi på pressekonferansen.

– Hater rotter

Borgermester Eric Adams har flere ganger uttalt at han hater rotter. Jakten på rett person til kampen mot rottene har tatt omtrent fire måneder. Da stillingen ble utlyst i desember – sto det i annonsen at de lette etter en med et «killer instinct» som trengs for å bekjempe byens ekte fiende – New Yorks nådeløse rottebefolkning.

– Har du det som trengs for gjøre det umulige? sto det i annonsen ifølge CNN.

Kathleen Corradi kommer fra en stilling i byens utdanningsetat. Ifølge New York Times beskriver Adams henne som en mester, og at hun vil koordinere byens ressurser i kampen mot rottene.

Ifølge avisen er hun ingen ekspert på rotter. Hun har tidligere jobbet som barneskolelærer, og da hun jobbet i utdanningsetaten utviklet hun byens kampanje for at skolene skulle bli kvitt søppel, og har også drevet etatens arbeid for å redusere rottebestanden. Årslønna hennes vil ifølge avisen nå bli omtrent 1.618.714 norske kroner.

Økte i 2022

Ifølge kanalen NBC 4 New York ble observasjoner av rotteaktivitet i New York doblet i 2022. Det ble observert 60.000 tilfeller av rotteaktivitet av byens team det året.

– Det er skremmende. Det er forstyrrende. Det er utrygt, og det er usunt, sa Chany Marcus til kanalen.

Marcus er en av flere medlemmer i en nabolagsgruppe som har klagd på økningen av rotter der de bor.

Ifølge New York Times skyldes deler av rotte-økningen at budsjettene til renovasjonsetaten i byen ble kuttet under pandemien. Noen av disse kuttene har borgermester Eric Adams reversert.

Nyhetsbyrået Reuters skriver også at andre peker på flere spiste ute under pandemien da restaurantene stengte ned, som en medvirkende årsak til rotteproblemet.

Ifølge byrået er størrelsen på byens rottebefolkning ikke kjent, men en studie fra 2014 anslår den til å ligge på rundt 2 millioner.

