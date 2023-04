USA vurderer regulering av kunstig intelligens

Det amerikanske næringsdepartementet ba tirsdag næringslivsaktører om å komme med innspill til prosessen.

– Det er økt bekymring nå, som følge av tempoet i utviklingen, sier viseminister Alan Davidson.

Departementet påpeker at mat og biler ikke kan selges uten at det er fastslått at produktene er trygge – og at det samme prinsippet bør gjelde for KI-systemer.

Biden-møte

Foreløpig er det uklart om det etter hvert vil komme strengere offentlig regulering av KI i USA. Et alternativ er å forsøke å få på plass et system der tek-næringen selv tar større ansvar for situasjonen.

I forrige uke hadde USAs president Joe Biden og hans vitenskaps- og teknologiråd et møte om den raske utviklingen av kunstig intelligens. På spørsmål om KI er farlig, svarte Biden:

– Det gjenstår å se. Det kan hende.

Han uttrykte også håp om at KI kan bidra til å takle store samfunnsutfordringer som sykdommer og klimaendringene.

Eksperter advarer

Oppmerksomheten rundt KI har økt voldsomt etter at selskapet OpenAI lanserte tekstroboten ChatGPT i november i fjor. Selskapets så langt kraftigste språkmodell, GTP-4, ble lansert i mars.

I slutten av mars undertegnet over tusen eksperter, forskere og næringslivsledere et åpent brev der de ba om seks måneders pause i utviklingen av kraftig kunstig intelligens. De advarte om at kraftig kunstig intelligens i ytterste konsekvens kan true samfunnet og menneskeheten.

Kinesisk robot

Tirsdag kunngjorde kinesiske myndigheter at alle nye KI-produkter i Kina må gjennomgå sikkerhetstesting. En ny «snakkerobot» ble samme dag lansert av nett-giganten Alibaba Group.

Myndighetene i Spania har bedt EUs komité for dataforvaltning om å vurdere personvernspørsmål knyttet til ChatGPT. I Italia har myndighetene innført midlertidig forbud mot OpenAIs tekstrobot.

Noen av bekymringene rundt KI er knyttet til spredning av desinformasjon og propaganda. Eksperter viser også til mulige scenarioer der arbeidsplasser raskt kan forsvinne, eller der det oppstår «superintelligente» systemer som det vil være vanskelig for mennesker å kontrollere.

