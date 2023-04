Twitter bytter selskapsnavn

Det er ikke klart hvilke konsekvenser endringen vil ha for plattformen Twitter, som ble kjøpt opp av Tesla-eier og milliardær Elon Musk i fjor.

Men ifølge Bloomberg fører endringen til spekulasjoner om hva Musk nå planlegger for Twitter, som siden oppkjøpet har vært gjennom flere endringer.

Rettsdokumentet der det kommer fram at «Twitter Inc. ikke eksisterer lenger» ble innlevert til en domstol i forbindelse med et søksmål mot selskapet og tidligere administrerende direktør Jack Dorsey.

Musk har opprettet tre holdingselskaper i delstaten Delaware med varianter av navnet X. Torsdag sendte Musk ut en tweet der det bare sto «X».

[ Ektepar døde etter å ha spist fisk – datter ber om innstramming av loven ]