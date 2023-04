På Twitter skriver Kira Jarmysj at Navalnyj er blitt tatt hånd om av ambulansepersonell på grunn av akutte magesmerter.

Dette skjedde natt til lørdag. I løpet av to uker skal Navalnyj ha gått ned 8 kilo i vekt. Jarmysj hevder at han kan ha fått i seg et giftstoff som langsomt fører til en forverring av helsetilstanden.

Saken er også omtalt av svenske Aftonbladet og Aftenposten.