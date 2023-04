Rasende sveitsiske folkevalgte godkjente redningspakke

Under en ekstraordinær sesjon i nasjonalforsamlingen for å drøfte kollapsen og rivalen UBS’ overtakelse av Credit Suisse forsvarte president Alain Berset avtalen regjeringen presset gjennom. Han sa at Credit Suisse ellers ville gått konkurs.

Men parlamentarikere fra flere partier gikk sammen om å kritisere den omstridte fusjonen av Credit Suisse som Berset og regjeringen i all hast fikk på plass bak lukkede dører. Nasjonalforsamlingen ble holdt utenfor og ble servert en ferdig inngått avtale.

Milliardgarantier

Trass i hard fordømmelse stemte overhuset likevel for støttepakken på 109 milliarder sveitserfranc – 1.275 milliarder kroner – i garantier som er en del av redningspakken.

Hansjörg Knecht fra det høyrepopulistiske Sveitsiske folkepartiet sa at småbedrifter som får problemer, aldri ville fått den hjelpen de store bankene fikk.

– Hvis vi vil bevare det sveitsiske finanssenteret, må vi sikre at system-viktige banker gjenspeiler disse verdiene, sa han.

Fryktet finanskrise

Eva Herzog fra Sosialistpartiet sa at «finanskrisen i 2008 åpenbart ikke var nok til bli kvitt slike banktyper som vi skadefro så gå under med Leonardo di Caprio i The Wolf of Wall Street».

Opprettelsen av en ny super-UBS har gjort akkurat det vi ikke ville: nemlig å lage en enda større bank som, hvis den får problemer, er for stor til å redde, sa hun videre.

Berset svarte på kritikken med å si at redningspakken trolig forhindret en internasjonal finanskrise med uante konsekvenser for Sveits, for bedrifter, for bankkunder, og også for Sveits' omdømme.

– Undergangen til Credit Suisse er ikke Sveits’ undergang. Det er tapet av en bank, en stor bank, men bare en bank. Verken mer eller mindre, sa han.

[ Jeg har hatt seks au pairer. Jeg husker ingen av dem ]

[ Dette er Oljefondet verdt nå ]