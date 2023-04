Pentagon-lekkasjene kan stamme fra chatterom for gamere

Det var da diskusjonen i et chatterom opprettet på Discord for å snakke om flere ulike temaer dreide inn på Ukraina-krigen, at en bruker begynte å dele tilsynelatende graderte dokumenter, skriver nyhetsbyrået AP.

Discord er en kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med gaming, og den lar brukerne opprette chatterom der de kan kommunisere med lyd, tekst, bilde eller video.

Brukeren delte informasjonen først blandet sammen med sine egne meninger, før vedkommende begynte å dele bilder av dokumenter med bretter i dem. AP har intervjuet en person som sier han var medlem av chatterommet, men kunne ikke uavhengig bekrefte flere av detaljene han kom med, og chatterommet har blitt slettet.

Dokumentene synes å ha gått upåaktet hen utenfor chatterommet inntil for noen uker siden, da de begynte å spre seg på andre sosiale medier og i noen tradisjonelle medier.

Dokumentene ser ut til å være i samme format som brifingene landets ledere får om nasjonal sikkerhet. Men enkelte av de lekkede dokumentene ser ut til å ha blitt manipulert, ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon, som kaller lekkasjen en stor sikkerhetstrussel.

