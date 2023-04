Mor tiltalt etter at seksåring skjøt lærer i USA

Den seks år gamle gutten hadde tatt med våpenet, som moren lovlig hadde kjøpt, på skolen da han i januar skjøt og såret læreren sin i byen Newport News i delstaten Virginia.

Mandag offentliggjorde påtalemyndigheten i delstaten at moren til gutten er tiltalt for grov omsorgssvikt og for uaktsomhet ved å ha oppbevart et skarpladd våpen på en måte som har satt et barns liv i fare.

– Moren vil melde seg for myndighetene senere denne uken, opplyser kvinnens forsvarer, advokat James Ellenson.

Familien har tidligere opplyst at våpenet ble oppbevart på en sikker måte i hjemmet da gutten hadde fått tak i det.

Etterforskningen pågår fremdeles etter hendelsen den 6. januar i år, der den 25 år gamle grunnskolelæreren Abigail Zwerner ble skutt i en hånd og i brystet da seksåringen trakk opp våpenet i klasserommet. Statsadvokat Howard Gwynn sa mandag at han også vil begjære at det oppnevnes en storjury som skal se på skolens sikkerhetsrutiner.

Tidligere i april varslet den skadde læreren en søksmål mot skolen med krav om opptil 40 millioner dollar i erstatning. Hun har blant annet anført at skolen ikke fulgte opp varsler om at seksåringen hadde en voldelig atferd og at en annen elev hadde advart om at han hadde tatt med seg en pistol på skolen.

