Macron til Nederland etter omstridt Kina-kommentar

Det er første gang på 23 år at en fransk president er på statsbesøk i Nederland, og han og kona Brigitte ble tatt imot av kong Willem-Alexander og dronning Maxima da de ankom Amsterdam.

Det er ventet at Macron senere tirsdag skal holde en tale om europeisk suverenitet. Det skjer i etterkant av at Macron i et intervju med franske medier han blant annet sa at Europa ikke bør være haleheng verken til Kina eller USA når det gjelder Taiwan. Europa bør ikke bidra til å trappe opp konflikten, men ta seg tid til å finne et tredje standpunkt mellom Kina og USA, mener han.

Kommentarene har blitt kritisert på begge sider av Atlanterhavet, men Det hvite hus i USA sa mandag at de fremdeles har stor tro på forholdet til Frankrike til tross for Macrons uttalelser.

I løpet av Nederland-besøket skal Macron spise middag med kongeparet, se en Johannes Vermeer-utstilling på Rijksmuseum i Amsterdam og møte statsminister Mark Rutte på en kanalbåt.