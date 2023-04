Dumaen vedtar endringer som skal gjøre militær mobilisering lettere

Endringen innebærer at systemet for mobilisering blir elektronisk, noe som skal gjøre det mer effektivt. Statsdumaen ga sin tilslutning til lovendringen i to separate avstemminger.

Endringen kommer som følge av russiske myndigheters ønske om å forbedre et system de har brukt til å øke antallet militære styrker i Ukraina, selv om myndighetene sier det foreløpig ikke er planer om en ny mobiliseringsrunde.

Ifølge Russland ble litt over 300.000 menn mobilisert til det de kaller en militær spesialoperasjon i Ukraina, men de forsøker nå å rekruttere frivillige gjennom reklamekampanjer.

